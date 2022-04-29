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Bilal Erdoğan: Ata sporu zamanı

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, geleneksel sporlara olan ilginin artışından memnun olduğunu söyledi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 06:50
Bilal Erdoğan: Ata sporu zamanı

Milletin kendi ata sporunu gördüğü zaman o alana geldiğini belirten Bilal Erdoğan, "İnsanlar ilk defa cirit görüyor, ilk defa geleneksel yay ile okçuluk görüyor, ilk defa kökbörü sporu gibi Orta Asya'daki sporumuzu tanıtıyoruz. Geleneksel Güreş Federasyonu kuruldu, yapılanması başlayacak. Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu kuruldu. 65 federasyonun içinde 1 tane Geleneksel Spor Dalları Federasyonu vardı, 4 tane oldu. Geleneksel sporların Türkiye'de güçlenmesini sağlayacak. Türkiye'deki başarı hikayesini diğer ülkelere de anlatıyoruz" dedi.

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