57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 4. etabı Eduardo Sepulveda kazandı!

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) dördüncü etabını kazanarak genel klasman liderliğine yükselen İtalya'nın Drone Hopper-Androni Giocattoli takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda, uzun bir aradan sonra bir yarışta etap kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde 152,1 kilometrelik İzmir (Konak)-Manisa (Spil) etabı geçildi.

Son 15 kilometrede yaklaşık 200 metre yükseklikten bin 200 metre rakımlı Spil Milli Parkı'na çıkılan "Kraliçe Etabı"nı zorlu bir tırmanış sonrası kazanan Sepulveda, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Bugünkü etap zaferinden dolayı çok mutluyum." diyen 30 yaşındaki tırmanışçı, "Türkiye Turu'na 2015'te ve geçen sene katıldım ama bu sene daha özel. Çünkü bu yıl kazandım." ifadelerini kullandı.

Yarışta çok kuvvetli rakiplerin olduğuna değinen Sepulveda, "Rakiplerim tırmanışın başında atağa erken kalktılar. Onları takip etmekte önce çok zorlandım ama belli bir mesafeden sonra bu kez atağımı yaptım. Bu parkuru Türk sporcular dahil kimse bilmiyordu. Tek başıma gitmeye başladım. Son 3 kilometredeki ters rüzgara rağmen kendime inancımı kaybetmeden, tempomu düşürmeden tırmanışa devam ettim." diye konuştu.

Arjantinli bisikletçi, geçen sene Elmalı'da biten zirve finişine göre bu yılın daha kolay geçtiğini aktararak, "Geçen seneki tırmanış etabıyla kıyaslarsak geçen seneki daha zordu. Bu sene son bölüm daha düz ve finiş için daha kolaydı. 2016'dan beri ilk kez bir etap kazandım. Önceden bir kaza geçirdim ve zor bir dönem yaşadım. Ancak çok çalıştım ve sonunda bugün başardım. Kendime güvendim, takımım ve antrenörlerim de bana güvendi." değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 2 hafta sonra başlayacak İtalya Bisiklet Turu'na (Giro d'Italia) hazırlandığını da vurgulayan Eduardo Sepulveda, "2 hafta gibi bir süre var. Bu tur ayrıca hazırlık da sayılıyor. Giro'dan önce bu turu kazanmak için uğraşacağım. Ancak hala geçilmemiş 4 etap daha var. Turun henüz ortalarındayız ve yapacak çok iş var." şeklinde sözlerini tamamladı.