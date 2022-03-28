Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, yeni sezona hazırladığı milli motosikletçilerden şampiyonluk beklediğini söyledi. Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu ile Can ve Deniz Öncü kardeşleri, yeni sezona hazırlayan Sofuoğlu, "İnanıyorum ki başarı yılı olacak. 2022 yılında şöyle bir iddiam var; 4 sporcunun 3'ünden dünya şampiyonluğu bekliyorum. Toprak'tan tabii ki şampiyonluğunu korumasını bekliyorum. Can'dan da Süpersport Şampiyonluğu bekliyorum. Deniz Moto3'e iyi başladı. Hem Toprak hem Bahattin hem de Can çok fazla yarış zaferi kazanacaktır" dedi.