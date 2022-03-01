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SPOR HABERİ - Uluslararası Voleybol Federasyonu'ndan flaş Rusya ve Belarus kararı!

Spor haberi... Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Rusya ve Belarus'un milli takım ile kulüplerine uluslararası müsabakalardan men cezası verdi. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 18:21
SPOR HABERİ - Uluslararası Voleybol Federasyonu'ndan flaş Rusya ve Belarus kararı!

Organizasyonların internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya ve Belarus'un milli takım, kulüp ile hakemlerinin uluslararası müsabakalara katılamayacağı belirtildi.

Plaj ve kar voleybolu sporcularının da organizasyonlarda yer alamayacağı kaydedildi.

Rusya ve Belarus Voleybol Federasyonu yetkililerinin ise CEV'deki üyeliklerinin askıya alındığı ifade edildi.

Ayrıca ağustos ve eylül aylarında düzenlenecek 2022 FIVB Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası ev sahipliğinin Rusya'dan alındığı bildirildi.

CEV, daha önce de Rusya'da müsabaka oynanmayacağını duyurmuştu.

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