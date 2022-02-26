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Nil Mısır'dan Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Nil Mısır, W1 Kadınlar Bireysel kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 18:03
Nil Mısır'dan Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Nil Mısır, W1 Kadınlar Bireysel kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Dubai'de süren organizasyonun finalinde Nil Mısır, ABD'li rakibi Lisa Coryell'le karşılaştı.

İlk 3 seri sonunda önde olan Nil, son iki seride istediği atışları yapamadı ve müsabakayı 130-124 kaybederek gümüş madalyada kaldı. ABD'li sporcu ise altın madalya elde etti.

Öte yandan Yiğit Caner Aydın ve Nil Mısır'dan oluşan W1 Karışık Takım, bronz madalya maçında Çekya'ya kaybederek 4. oldu.

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