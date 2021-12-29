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İyiyi teşvik edeceğiz

Spor Bakanı Kasapoğlu, yeni çıkacak spor yasasıyla ilgili konuştu ve “Yılbaşından sonra TBMM’ye sunulacak. Ülke olarak inşallah bunun sonucunu yaşayacağız” dedi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
İyiyi teşvik edeceğiz
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yeni spor yasasının detaylarını anlattı. Ciddi bir çalışma yapıldığını aktaran Bakan Kasapoğlu, "Ortak akılla yürütülen bir süreç oldu. Parlamentomuz da bunun üzerinde ciddi şekilde çalışıyor. Yeni Spor Yasası, yılbaşından sonra TBMM'ye sunulacak. Tüm Türkiye olarak inşallah bunun sonucunu yaşayacağız. Spor yasası iyiyi teşvik etmek için olacak" dedi. Yeni yasanın dönüm noktası olacağını belirten Kasapoğlu, "Bu süreç 84 milyonu gururlandıracak" diye konuştu.
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