Aktüel haberler (12.12.2021)

FENER'E BURSA ŞOKU

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Bursa BB, F.Bahçe'ye ilk yenilgisini tattırdı: 84-80. Diğer sonuçlar: Hatay-Antalya: 76-70, Elazığ-Kayseri: 75- 92, OGM Orman-Çankaya: 79-61, Nesibe Aydın-Mersin Yenişehir: 84-76, İzmit Belediyespor- Galatasaray: 69-80.

UEFA KARAR VERECEK

Ertelenen Tottenham- Rennes maçı sonucuna UEFA karar verecek. UEFA, tüm çabalara karşın iki kulübün de işine yarayacak bir çözüm bulunamadığını ve kararı Disiplin Kurulu'nun vereceğini açıkladı. Londra temsilcisinde 8 futbolcu koronavirüs çıkmıştı.

...HABER TURU...



El Nacional, Real Madrid'in West Ham'ın Eden Hazard için yaptığı 25 milyon euroluk teklifi geri çevirdiğini bildirdi. Real'in rakamı az bulduğu kaydedildi.



Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı, Bolu Belediye'yi set vermeden geçti: 3-0. Diğer sonuçlar: F.Bahçe-Karayolları: 3-1, Aydın BŞB-Sarıyer Bld.: 3-1.



NBA takımı Milwaukee Bucks'ın yıldızı Antetokounmpo, milli basketbolcu Alperen Şengün'ü övdü: Kenardan gelerek takıma enerji veriyor. Çok iyi oyuncu...



Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde Nilüfer Belediyespor, Yeşilyurt'u 3-1 yendi. Türk Hava Yolları da deplasmanda PTT'yi 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.



ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, zor bir dönemden geçtiklerini ancak bu durumdan çıkacaklarını belirtti.

POLE MAX VERSTAPPEN'İN

F1'de şampiyonun belli olacağı Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu. Bugün yapılacak yarış öncesi Lewis Hamilton ve Max Verstappen 369.5 puanla eşit durumda.