Aktüel haberler (09.11.2021)

Basketbol Federasyonunda başkanlığa yeniden seçilen Hidayet Türkoğlu, gelecek sezondan itibaren bütün maçların açık kanalda yayınlanması için çalıştıklarını söyledi. Türkoğlu, "İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde Basketbol Gelişim Merkezi'ni Türk basketboluna kazandıracağız. İnşallah önümüzdeki sezondan itibaren bütün maçlarımızı açık kanalda yayınlayacağız. Bu, basketbolun görünürlüğü için çok önemli katkı sağlayacak" dedi.
VAKIFBANK ÇOK RAHAT
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Vakıfbank, Sarıyer'i evinde 3-0 mağlup etti. 25- 14, 25-20 ve 26- 24'lük kazanan sarı-siyahlılar, 7. galibiyetini aldı. Eczacıbaşı Dynavit ise Kuzeyboru'yu 3-0'lık skorla geçti.
POTADA ÜÇ MAÇ
Bursaspor Eurocup'ta, 20.30'da Yunan ekibi Patras'a konuk olacak. 23.00'te Türk Telekom İspanya'da Badalona karşısına çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde ise Tofaş, 20.00'de Strasbourg'a konuk edecek.
ÇEYREK FİNALDEYİZ!
Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, dördüncü maçında Finlandiya'yı 6-2 yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.
FURKAN'DAN 19 SAYI
Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 103-96 kaybettikleri New York Knicks maçında 19 sayı attı. Milli oyuncu ayrıca 3 ribaunt ve 2 asist üretti.