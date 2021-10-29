Aktüel haberler (29.10.2021)

FIFA'YA TEPKİ

FIFA'nın Dünya Kupası'nı iki yılda bir düzenleyeceği haberinin çıkmasına tepkiler gecikmiyor. Güney Amerika Futbol Konfederasyonundaki 10 ülke, söz konusu durumda turnuvaya katılmayacağını resmen duyurdu.

HERRERA SOYULDU

PSG'li bir futbolcu daha soyguna uğradı! Ander Herrera'nın gece geç saatlerde kırmızı ışıkta beklerken, arabadaki cüzdan ve cep telefonunun gasp edildiği iddia edildi. Olayda yaklaşık 200 euro çalındığı belirtiliyor.

POGBA AYRILIYOR

Manchester United ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Paul Pogba'nın ayrılması kesinleşti. Fransız orta sahanın hiçbir şekilde imzaya yanaşmadığı öğrenildi. Pogba'ya Paris SG, Juventus ve Real Madrid istiyor.