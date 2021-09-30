Aktüel haberler (30.09.2021)

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN SHERIFF'İ!

Şampiyonlar Ligi'nde Sheriff kasırgası dinmiyor. Dört ön elemeyle Devler Ligi'ne kalarak tarih yazan Moldova ekibi, bununla da kalmadı. Önce Shakhtar'ı 2-0 yendi. Önceki gün de İspanyol devini hem de Madrid'de 2-1 mağlup edip, tüm dünyanın ilgisini çekti.

BOKSTA ŞÖLEN TÜRKİYE

Boks Federasyonu, 2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın aralık ayında İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada; imza töreni yarın gerçekleşecek.

-Cüneyt Çakır'ın Şampiyonlar Ligi'nde Milan-A.Madrid maçında 90+7'de çaldığı penaltı, İtalyanlar'dan büyük eleştiri aldı. Atletico'nun 2-1 kazandığı maç sonu Çakır'a yoğun tepki gösterildi.

-G.Amerika'nın Şampiyonlar Ligi Copa Libertadores'in ilk finalisti, Brezilya'dan Palmeiras oldu. Palmeiras, 0-0'ın rövanşında aynı ülkeden A.Mineiro'yla deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

-Sırbistan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başına Pesic getirildi. 72 yaşındaki koç, Kızılyıldız, Barcelona, Almanya ve Yugoslavya gibi önemli kulüp ve milli takımları çalıştırdı.