Haberler Diğer Sporlar Aktüel haberler (30.09.2021)

Aktüel haberler (30.09.2021)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 06:50
Aktüel haberler (30.09.2021)

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN SHERIFF'İ!
Şampiyonlar Ligi'nde Sheriff kasırgası dinmiyor. Dört ön elemeyle Devler Ligi'ne kalarak tarih yazan Moldova ekibi, bununla da kalmadı. Önce Shakhtar'ı 2-0 yendi. Önceki gün de İspanyol devini hem de Madrid'de 2-1 mağlup edip, tüm dünyanın ilgisini çekti.

BOKSTA ŞÖLEN TÜRKİYE
Boks Federasyonu, 2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın aralık ayında İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada; imza töreni yarın gerçekleşecek.

-Cüneyt Çakır'ın Şampiyonlar Ligi'nde Milan-A.Madrid maçında 90+7'de çaldığı penaltı, İtalyanlar'dan büyük eleştiri aldı. Atletico'nun 2-1 kazandığı maç sonu Çakır'a yoğun tepki gösterildi.

-G.Amerika'nın Şampiyonlar Ligi Copa Libertadores'in ilk finalisti, Brezilya'dan Palmeiras oldu. Palmeiras, 0-0'ın rövanşında aynı ülkeden A.Mineiro'yla deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

-Sırbistan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başına Pesic getirildi. 72 yaşındaki koç, Kızılyıldız, Barcelona, Almanya ve Yugoslavya gibi önemli kulüp ve milli takımları çalıştırdı.

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