Özümüzü unutmayız

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto iş birliğiyle yapımı tamamlanan geleneksel sporlar, binicilik ve okçuluk tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşan Erdoğan, "Türkiye'de geleneksel sporların gelişmesi için 5 sene zarfında olumlu gelişmeler yaşandı. Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun kurulmuş olması pandemi dönemine denk gelse de kulüp sayısı 500'e yaklaştı. Lisanslı kemankeş sayısı 7 binin üzerinde. Salgın döneminde kurulan bu federasyon kulüp ve lisanslaşma anlamında üst sıralara yerleşti. Bu tesisin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederiz. 'At mı kaldı kardeşim, hangi devirde yaşıyoruz?' diyorlar, duyuyoruz. Biz at üstünde ok ve kılıç ile yükselmiş bir milletiz. Bununla gurur duyuyoruz. Ecdadımız gittiği topraklara zulüm ve kan götürmemiştir. Adalet, huzur ve merhamet götürmüştür. Bunun bilincinde olarak onun kültürünün kıyasına önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

BAYRAĞIMIZ GÖNDERE ÇEKİLECEK

Atlı sporlara değinen Erdoğan, "Ata binmek mükemmel bir spordur. Herkesin yapması gerekir. Binicilik, atlı okçuluk ve cirit sporunu önemsiyoruz. Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'muzun başarılarının artarak devamını diliyorum. İnşallah sporcularımızın, geleneksel okçulukta da uluslararası turnuvalarda bayrağımızı göndere çekmelerini görürüz" dedi.

ÇEVRE DOSTU YAPILAŞMA GEREKLİ

Geleneksel spor tesislerinde, diğer olimpik sporlara göre yapılaşmanın da çok daha çevre dostu olmasını istediklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: Bizim daha çok temelsiz yapıların, daha az betonun olduğu tesislerle de örnek olmamız lazım. Burası bu alanda da inşallah bir başlangıç. Bundan sonraki projeler daha da gelişerek gelecek. Daha da çevre dostu, daha da aile dostu projelerle geleneksel sporları yaşatacağız.

GELENEK MEKANLARDA YAŞAYACAK

Tesislerin önemine vurgu yapan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çevre ile iç içe, yeşilin, ahşabın beraber kullanıldığı, insanların atlarla dostluk kurduğu, aynı zamanda geçmişini, geleneğini, örfünü, adetini, tarihini, kültürünü yaşattığı mekanlar olacak buralar. Geleneksel sporlara gönül vermiş insanlara teşekkür ediyorum. Eğer onlar olmasaydı bu işin başlangıç noktası olmazdı."