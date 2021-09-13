Bilal Erdoğan Mas Güreşi Dünya Kupası lansmanında açıklamalar yaptı!

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Mas Güreşi Dünya Kupası lansmanında açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"TEMEL AMACIMIZ GELENEKSEL SPORLARIN VE OYUNLARIN İHYASINA KATKIDA BULUNMAK"

"Bildiğiniz gibi Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak temel amacımız bütün dünyada geleneksel sporların ve oyunların ihyasına katkıda bulunmak. Bunu yaparken her ülkenin, her milletin kendi kültürüne sahip çıkmasının saygın olduğunu ve bundan doğacak öz güvenin milletler arasında, toplumlar arasında dayanışmayı, iş birliğini, dialoğu güçlendireceğini düşünüyoruz. Dünyanın çok kültürlülüğünün dünyanın önemli bir zenginliği olduğundan hareket ediyoruz. Bu zenginliğin korunmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. 7 yıl önce Dünya Göçebe Oyunları Kırgızistan'da düzenlenirken henüz parçası olmadığımız Dünya Etnospor Vakfı adına oradaki katkılardan başladık. 2015'te vakfa katıldık. Ve 2017'de konfederasyonun merkezini İstanbul'a taşımış olduk. 2016'dan bu yana da Türkiye'deki temel etkinliğimiz Etnospor Kültür Festivali. Bu yıl salgına rağmen aslında elimizden geldiğince tedbirlere riayet etmek kaydıyla yapmaya karar vermiştik. Ancak yaz boyunca yaşadığımız sel ve yangın afetlerinden yola çıkarak yönetim kurulumuzca bir araya geldik ve bu yıl farklı bir yol izlemeyi uygun gördük. Bundan bahsedeceğim ancak öncesinde Dünya Mas Güreşi Şampiyonası'nın ikinci ayağından bahsetmek istiyorum.

TEMASSIZ TEK GÜREŞ TÜRÜ

"Mas kelimesi Yakut Türkçesinde ağaç anlamına geliyor. Ve aslında güreş tabirinden yola çıkarak değerlendirecek olursak temassız tek güreş türü diyebiliriz. Ayaklarınızın arasına bir tahta plakası alarak ona dayanıyorsunuz ve ellerinizle de bir ağaç parçasıyla rakibinizi kendi tarafınıza çekmeye çalışıyorsunuz. Ya rakibinizi çekerek ya da o sopayı alarak puan kazanmış oluyorsunuz. 3 rauntta gerçekleşiyor. Hem bayanlar hem erkeklerde bu etkinlik farklı dallarda düzenleniyor. İstiyoruz ki dünyada geleneksel sporların gelişmesine ülkelerin spor bakanlıkları daha çok destek sağlasın. Yakutistan'da bunun tam anlamıyla yapıldığı görmekten çok mutluyuz. Dolayısıyla Mas Güreşi konusunda da ciddi yol aldılar. Kendilerine hedef olarak da Mas Güreşi'nin olimpik bir spor olarak yer almasını koymuşlar."