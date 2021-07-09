Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde tarihi rekor kırıldı

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde özlem rekorla başladı. 14 boyda toplamda 2160 pehlivanın katıldığı güreşlerin ilk gününde tarihi rekor kırıldı.



Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen 655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, sabah saat 9.00'da Minik-1, Minik-2, Teşvik-1, Teşvik-2, Tozkoparan, Ayak Boy kategorilerinde başladı. Bu kategorilerdeki yüzlerce pehlivan sahada yağlanarak, bir buçuk yıllık özlemini rekorla taçlandırdı.



11 boyda gerçekleştirilen güreşlerde 1913 pehlivan kol bağlayarak güreş tuttu. Cumartesi büyük orta, başaltı ve başpehlivan er meydanına çıkacak.