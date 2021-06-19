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Umut gençlikte

Bakanı , “En genç nüfusa sahip ülkelerden biriyiz. Gençlik bizim en büyük umudumuz” dedi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Umut gençlikte

Gençlik ve Spor Bakanı , 'daki Yatırımları Protokol töreninde konuştu. Genç bir nüfusun olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "En genç nüfusa sahip ülkelerden biriyiz. Gençlik bizim en büyük umudumuz. Onları daha iyi yarınlara hazırlamak boynumuzun borcu" ifadesini kullandı.

ÖNCÜ KADINLAR
Kasapoğlu, "Sporun öncüsü kadınlar" politikasına çok önem verdiklerine dikkati çekerek, "Kadınlar bizim başımızın tacı. Kadınların spor tesisine erişimi, bu anlamda onların istediği imkanların sunulması ve kadın öncelikli spor politikasının en üst şekilde hayata geçirilmesi bizim hakikaten çok değer verdiğimiz bir konudur" diye konuştu.

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