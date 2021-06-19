Umut gençlikte

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aksaray'daki Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol töreninde konuştu. Genç bir nüfusun olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "En genç nüfusa sahip ülkelerden biriyiz. Gençlik bizim en büyük umudumuz. Onları daha iyi yarınlara hazırlamak boynumuzun borcu" ifadesini kullandı.

ÖNCÜ KADINLAR

Kasapoğlu, "Sporun öncüsü kadınlar" politikasına çok önem verdiklerine dikkati çekerek, "Kadınlar bizim başımızın tacı. Kadınların spor tesisine erişimi, bu anlamda onların istediği imkanların sunulması ve kadın öncelikli spor politikasının en üst şekilde hayata geçirilmesi bizim hakikaten çok değer verdiğimiz bir konudur" diye konuştu.