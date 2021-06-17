Aktüel haberler (16.06.21)

ORHUN ENE: HEDEF OLİMPİYATA KATILIM



A Milli Erkek Basketbol Başantrenörü Orhun Ene, "Olimpiyatlara katılmak istiyoruz" dedi. Bugün 16.00'da Venezuela ile yapılacak hazırlık maçı NTV'den yayımlanacak.



START 14 AĞUSTOS'TA



Premier Lig'de fikstür çekildi. İlk haftada Tottenham-M. City maçı var. 2. hafta Arsenal- Chelsea, 3. haftada Liverpool-Chelsea ve M. City-Arsenal maçları yapılacak.

DEPAY BARÇA'DA



Lyon ile sözleşmesi biten Memphis Depay, Barcelona'ya transfer oldu. Kısa zamanda açıklanacak.



MORATA KALDI



Juventus, Morata'nın kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. 28'lik golcünün bonservisi Atletico Madrid'de.



25'İNDE EMEKLİ



Olimpiyat madalyalı B. Britanyalı kadın yüzücü Marie O'Connor, sağlığı bozulduğu için emekli oldu.



PERİLER SAHNEDE



A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda parkeye çıkıyor. İlk maçta rakip Slovenya. 19.00'daki maç NTV olacak. 4 grupta 16 takım yer alıyor. İlk sırada bitirenler direkt çeyrek finale çıkıyor. İkinci ve üçüncüler çapraz eşleşecek.



İŞTE EN İYİ 5



NBA'de sezonun en iyi 5 oyuncusu dünya çapında 100 medya mensubunun katıldığı oylamayla belirlendi. Giannis Antetokounmpo (Milwakue) ilk tercih oyların tamamını alarak 500 puan topladı. Stephen Curry (GSW), Luka Doncic (Dallas), Nikola Jokic (Denver) ve Kawhi Leonard (Clippers) yer aldı.