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Aktüel haberler (16.06.21)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Aktüel haberler (16.06.21)

ORHUN ENE: HEDEF OLİMPİYATA KATILIM

A Milli Erkek Basketbol Başantrenörü Orhun Ene, "Olimpiyatlara katılmak istiyoruz" dedi. Bugün 16.00'da Venezuela ile yapılacak hazırlık maçı NTV'den yayımlanacak.

START 14 AĞUSTOS'TA

'de fikstür çekildi. İlk haftada -M. City maçı var. 2. hafta Arsenal- Chelsea, 3. haftada Liverpool-Chelsea ve M. City-Arsenal maçları yapılacak.

DEPAY BARÇA'DA

Lyon ile sözleşmesi biten Memphis Depay, 'ya transfer oldu. Kısa zamanda açıklanacak.

MORATA KALDI

, Morata'nın kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. 28'lik golcünün bonservisi 'de.

25'İNDE EMEKLİ

Olimpiyat madalyalı B. Britanyalı kadın yüzücü Marie O'Connor, sağlığı bozulduğu için emekli oldu.

PERİLER SAHNEDE

, Avrupa Şampiyonası'nda parkeye çıkıyor. İlk maçta rakip Slovenya. 19.00'daki maç NTV olacak. 4 grupta 16 takım yer alıyor. İlk sırada bitirenler direkt çeyrek finale çıkıyor. İkinci ve üçüncüler çapraz eşleşecek.

İŞTE EN İYİ 5

NBA'de sezonun en iyi 5 oyuncusu dünya çapında 100 medya mensubunun katıldığı oylamayla belirlendi. (Milwakue) ilk tercih oyların tamamını alarak 500 puan topladı. (), (Dallas), () ve (Clippers) yer aldı.

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