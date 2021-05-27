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100 milyona hayır dedi

Kariyerini sonlandıran karma dövüş şampiyonu Nurmagomedov, ile ringe çıkması için teklif edilen 100 milyon Doları reddeti, “Anneme dövüşmeyeceğime söz verdim” dedi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
100 milyona hayır dedi

Günün en çok konuşulan haberlerinden biri Habib Nurmagomedov'un 100 milyon dolarlık teklifi reddetmesiydi. Karma dövüş şampiyonunun menajeri , dün konuyla ilgili şu sözleri sarfetti: "Habib, kariyerini sonlandırdıktan sonra ile dövüşmesi için 100 milyon dolarlık teklif aldı. Bunu da doğrulayacaktır. İstediğiniz herkese sorabilirsiniz."

'SÖZÜMÜ TUTARIM'

"Ancak Habib, 'Hayır ben bıraktım. Anneme de ayrıldığımı söyledim. Anneme verdiğim sözü tutarım. Eğer annem tekrar dövüşmeme izin verirse belki bunu yaparım. Ama şu anda dövüşmemi istemiyorlar' dedi. Biz annelerimize derin saygı duyuyoruz. Annenin izni olmadan cennete giremeyeceğiz" dedi. Nurmagomedov, bugüne kadar ringe çıktığı 29 maçı da kazanmayı başardı.

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