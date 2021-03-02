Aktüel haberler (01.03.21)

Barcelona eski başkanı Josep Bartomeu, Barçagate operasyonu kapsamında tutuklandı. Bartomeu, kulüp üstünde etkisi olan Messi, Pique ve Xavi gibi isimleri, sahte sosyal medya hesapları aracılığıyla itibarlarını zedelemeye çalışması ve yolsuzluk nedeniyle suçlanıyor.
BUZDA 4 MADALYA
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Sofya Trophy Yarışması'nda milli sporcular, 4 madalya elde etti. Efe Ergin Dinçer ve Alp Eren Özkan altın, Mehmet Cenkay Karlıklı ile Ali Efe Güneş ise gümüş madalyanın sahibi oldular.
CAMAVİNGA'YA KISKAÇ
Rennes ile henüz yeni sözleşme imzalamayan ve 2022 yazında serbest kalacak olan Eduardo Camavinga, bu yaz Real Madrid yolunu tutabilir. AS gazetesindeki habere göre Real, piyasa değeri 60 milyon euro olan 18 yaşındaki orta saha için teklif hazırlığı yapıyor.
BARÇA'YI İSTEMEDİ
Barcelona eski başkanlarından ve 7 Mart'ta yapılması ön görülen seçimlerde adaylığını koyan Joan Laporta'nın teknik direktör adayı olarak Mikel Arteta'yı seçtiği iddia edildi. Ancak Arsenal menajerinin böyle bir görevi şu an için istemediği belirtildi.
TEŞEKKÜRLER ERDOĞAN
Yüksek atlamada Türkiye şampiyonluğu bulunan milli sporcu Buse Savaşkan, kendisini 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlıyor. Buse "Olimpiyatlarda yer almak istiyorum. Recep Tayyip Erdoğan beni arayıp tebrik etti, bu gerçekten güzel bir şey.Teşekkür ediyorum" dedi.
AVRUPA'DA TÜRK DERBİSİ
Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı finalinde iki Türk ekibi karşı karşıya gelecek. THY ile Sistem9 Yeşilyurt, bugün ve yarın Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maçlarda kozlarını paylaşacak. İki mücadele de saat 17.00'de başlayacak. Turu geçecek ekip, kupada finale yükselecek.
'GENÇLER GELİŞEMİYOR'
TFF Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, pandemi sürecinin genç oyuncuların gelişimini çok oluszu etkilediğini söyledi. Kafkas, "Genç futbolcularımız, yaklaşık bir yıldır müsabaka şartlarında gelişimlerini sürdüremiyor. Maalesef oyuncular için büyük bir kayıp" diye konuştu.
HAYALİM HEP AVRUPA'YDI
Bursaspor'dan ayrılıp Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman, kararında Ozan Kabak'la yaptığı konuşmaların etkili olduğunu söyledi. Akman, "Aklımda hiçbir zaman Türkiye'de kalmak olmadı. Avrupa'da güzel şeyler yaşayacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.