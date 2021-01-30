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Aktüel haberler (30.01.2021)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 23:58 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Aktüel haberler (30.01.2021)

KASAPOGLU GENÇLERLE BULUŞTU
Gençlik ve Spor Bakanı , Şırnak'ta gençlik merkezinde gençlerle bir araya geldi. Ülkenin spor imkanlarının çok ciddi gelişme gösterdiğini kaydeden Kasapoğlu sporcu ile antrenörlere, "Sporla ilgili özellikle sizleri dinlemek istiyorum. Çünkü sizler bu noktada ciddi çaba harcayan, ter döken, gayret gösteren arkadaşlarımızsınız. Şırnak'ın sportif anlamda daha güçlü olması için sizlere nasıl katkı sağlayabiliriz, sizlerin ne tür sorunları ve projeleri var?" ifadelerini kullandı.

Efeler Ligi'nde bugün: 12.00: -Arhavi, 14.00: Solhan-Bursa, 15.00: -, Haliliye- , 15.30: - , 16.00: İnegöl-Altekma.

MİSLİ.COM 'nin 26. haftasının açılış maçında , deplasmanda 'ı 3-0 yendi. Bugün 13.00'te ise ile karşılaşacak.

'ne 19. hafta müsabakalarıyla devam edilecek: 13.00: Bursa-, 15.15: Afyon-, 17.30: Galatasaray-Fethiye.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında İzmit Belediyespor, sahasında Beşiktaş HDI Sigorta'yı 74-68 yenerek 10. galibiyetini aldı.

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