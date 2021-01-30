Aktüel haberler (30.01.2021)

KASAPOGLU GENÇLERLE BULUŞTU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak'ta gençlik merkezinde gençlerle bir araya geldi. Ülkenin spor imkanlarının çok ciddi gelişme gösterdiğini kaydeden Kasapoğlu sporcu ile antrenörlere, "Sporla ilgili özellikle sizleri dinlemek istiyorum. Çünkü sizler bu noktada ciddi çaba harcayan, ter döken, gayret gösteren arkadaşlarımızsınız. Şırnak'ın sportif anlamda daha güçlü olması için sizlere nasıl katkı sağlayabiliriz, sizlerin ne tür sorunları ve projeleri var?" ifadelerini kullandı.

Efeler Ligi'nde bugün: 12.00: Ziraat-Arhavi, 14.00: Solhan-Bursa, 15.00: Arkas-İBBSK, Haliliye- Tokat Plevne, 15.30: Halkbank- Spor Toto, 16.00: İnegöl-Altekma.

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nin 26. haftasının açılış maçında İlbank, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 yendi. Bugün 13.00'te ise Eczacıbaşı ile Galatasaray karşılaşacak.

ING Basketbol Süper Ligi'ne 19. hafta müsabakalarıyla devam edilecek: 13.00: Bursa-Aliağa Petkim, 15.15: Afyon-Darüşşafaka, 17.30: Galatasaray-Fethiye.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında İzmit Belediyespor, sahasında Beşiktaş HDI Sigorta'yı 74-68 yenerek 10. galibiyetini aldı.