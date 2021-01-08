Aktüel haberler (08.01.2021)

NBA'de Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın 4 sayı, 5 ribaunt, 7 asistle oynadığı karşılaşmada Orlando Magic'e 105-94 yenildi ve 4. mağlubiyetini yaşadı.
Misli.com Sultanlar Ligi 12. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Opet, İlbank'ı 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, 25-17, 25- 18, 25-13'lük setlerle kazandı.
ING Basketbol Süper Lig ekibi Aliağa Petkim, Sırbistan'da FMP forması giyen Okben Ulubay'ı (24) transfer etti. Okben, Efes, Yeşilgiresun ve Darüşşafaka'da oynadı.
Benzema, şantaj suçlamasıyla süren davada mahkemeye sevk edildi. Fransız yıldızın, 2015'te Valbuena'ya gizli çekim görüntülerle şantaj yaptığı iddia edilmişti.