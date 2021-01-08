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Aktüel haberler (08.01.2021)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 00:07 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 06:50
Aktüel haberler (08.01.2021)
Premier Lig ekibi , çok sayıda futbolcu ve kulüp personelinde tespit edilen virüs vakasının ardından antrenman tesislerini geçici olarak kapattı.

'de , milli basketbolcu Cedi Osman'ın 4 sayı, 5 ribaunt, 7 asistle oynadığı karşılaşmada 'e 105-94 yenildi ve 4. mağlubiyetini yaşadı.

Misli.com Sultanlar Ligi 12. hafta erteleme maçında , 'ı 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, 25-17, 25- 18, 25-13'lük setlerle kazandı.

ING Basketbol Süper Lig ekibi , Sırbistan'da forması giyen 'ı (24) transfer etti. Okben, , ve 'da oynadı.

Benzema, şantaj suçlamasıyla süren davada mahkemeye sevk edildi. Fransız yıldızın, 2015'te Valbuena'ya gizli çekim görüntülerle şantaj yaptığı iddia edilmişti.
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