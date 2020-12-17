Haberler Diğer Sporlar CAS cezayı onadı! Tokyo 2020'de Rusya yok

cezayı onadı! Tokyo 2020'de yok

Uluslararası (), 'ya verilen doping cezasını onadı. Cezası 4 yıldan 2 yıla indirilen Rusya; Oyunları, Oyunları ve 'nda yer alamayacak.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 18:49
CAS cezayı onadı! Tokyo 2020'de Rusya yok

bayrağı ve milli marşı önümüzdeki 2 yıl majör spor organizasyonlarında yer alamayacak.

'ın kararı; Oyunları, Oyunları ve gibi organizasyonları kapsıyor.

Ancak doping geçmişi bulunmayan Rus sporcular, söz konusu şampiyonalara tarafsız "sporcu" olarak katılabilecek.

Rusya, Dünya Anti Doping Ajansı'na 1 milyon 270 milyon dolar ceza ödeyecek.

2014'te Soçi'de düzenlenen Kış 'nda Rus yetkililerin sistematik doping yaptıkları şüphesiyle başlatılan dava, Rusya'nın 4 yıllık men cezasıyla sonuçlanmıştı.

BİZE ULAŞIN