CAS cezayı onadı! Tokyo 2020'de Rusya yok

Rusya bayrağı ve milli marşı önümüzdeki 2 yıl majör spor organizasyonlarında yer alamayacak.
CAS'ın kararı; Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları ve 2022 Dünya Kupası gibi organizasyonları kapsıyor.
Ancak doping geçmişi bulunmayan Rus sporcular, söz konusu şampiyonalara tarafsız "sporcu" olarak katılabilecek.
Rusya, Dünya Anti Doping Ajansı'na 1 milyon 270 milyon dolar ceza ödeyecek.
2014'te Soçi'de düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları'nda Rus yetkililerin sistematik doping yaptıkları şüphesiyle başlatılan dava, Rusya'nın 4 yıllık men cezasıyla sonuçlanmıştı.