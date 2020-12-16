Haberler Diğer Sporlar Türkiye Triatlon Federasyonu yeni logosunu tanıttı

yeni logosunu tanıttı

logosunu değiştirdi. Yapılan resmi açıklamada, gelecek vizyonuyla hazırlatılan tanıtıldı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 19:32
Türkiye Triatlon Federasyonu yeni logosunu tanıttı

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Başkanı Bayram Yalçınkaya yeni logoyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Ulusal ve uluslararası temsil yönü güçlü bir logo hedefiyle yola çıktıklarını belirten Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Dünya ve Avrupa triatlon birlikleri, logolarını yeni değiştirerek uluslararası alanda forma değiştirme sürecini yayınladı. Onların başlatmış olduğu değişime ve yenilenmeye uygun şekilde hazırlanan yeni logomuz, kullanışlı tasarımı ile dijital, matbu ve outdoor kullanımlar için ideal bir formata sahip. Kırmızı ' TR' vurgusu ile ülkemizin kurumsal kimliği ile örtüşen, özellikle uluslararası alanda sporcularımızı ve teknik ekibimizi ayrıştıran, triatlon heyecanımızı daha yukarıları çıkaran bir dil ortaya konacağını düşünüyoruz."

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