Aktüel haberler (10.10.2020)

ECZACIBAŞI 3-1 YENDİ

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA, Karayolları'nı 25-18, 21-25, 26-24 ve 25-10'luk setlerle 3-1 yendi. Diğer maçta Nilüfer, Çan Gençlik'i 3-0 mağlup etti. Bugünün programı şöyle: 13.00: Beylikdüzü- Vakıfbank, 15.00: Beşiktaş-THY, 17.00: Kuzeyboru- İlbank, Sarıyer-PTT, Yeşilyurt-Galatasaray, 20.00: Fenerbahçe-Aydın.

MARATONA 7 AY RÖTAR

MART 2021'de düzenlenmesi planlanan Tokyo Maratonu, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın sonrasına alındı. Maraton, koronavirüs kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle 17 Ekim tarihinde koşulacak. Tokyo maratonu Boston, New York, Chicago, Londra ve Berlin ile beraber, en büyük altıncı yarış konumunda bulunuyor.

MOTOGP FRANSA'DA OLACAK

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 9. yarışı Fransa Grand Prix'siyle sürecek. Le Mans'ta 4.2 kilometrelik pistteki organizasyonun sıralama turları bugün saat 15.10'da yarışı ise yarın saat 14.00'te 27 tur üzerinden yapılacak.

F1'DE SIRADAKİ DURAK ALMANYA

Formula 1'de sezonun 11. yarışı Almanya'da yapılıyor. 5.148 metrelik Nürburgring Pisti'nde 60 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları bugün saat 16.00'da olacak. Yarış yarın saat 15.10'da gerçekleşecek. Şu anda lider 6 yarış kazanan Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton. Takım arkadaşı Valteri Bottas ise 2 yarışı ilk sırada bitirdi.

Eylülün menajeri Ancelotti

İngiltere Premier Lig'de eylül ayının en iyi menajeri Everton'dan Carlo Ancelotti seçildi. Ayın futbolcusu ise aynı takımdan Dominic Calvert- Lewin oldu. Maviler bu süreçte Tottenham'ı 1-0, W. Bromwich'i 5-2, C. Palace'ı 2-1 yendi. Lewin, bu 3 maçta 5 gol kaydetti. Brighton'ı da 4-2 ile geçen Everton, 12 puanla lider.