Türkiye'nin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ın bu yıl 19'uncusu düzenlenecek. İstanbul Boğazı'nda rengarenk yelkenlilerin geçişine sahne olacak yarışlar, 26-27 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacak ve sporcular kıyasıya bir şekilde mücadele edecek.
Bosphorus Cup nefes kesecek
Türkiye'nin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ın bu yıl 19'uncusu düzenlenecek.
Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 00:12 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50