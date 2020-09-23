Bosphorus Cup nefes kesecek

Türkiye'nin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ın bu yıl 19'uncusu düzenlenecek. İstanbul Boğazı'nda rengarenk yelkenlilerin geçişine sahne olacak yarışlar, 26-27 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacak ve sporcular kıyasıya bir şekilde mücadele edecek.