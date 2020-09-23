Haberler Diğer Sporlar Bosphorus Cup nefes kesecek

Bosphorus Cup nefes kesecek

'nin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan 'ın bu yıl 19'uncusu düzenlenecek.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 00:12 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Bosphorus Cup nefes kesecek

'nin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan 'ın bu yıl 19'uncusu düzenlenecek. 'nda rengarenk yelkenlilerin geçişine sahne olacak yarışlar, 26-27 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacak ve sporcular kıyasıya bir şekilde mücadele edecek.

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