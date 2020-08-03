Aktüel haberler (03.08.2020)

GÜNDEM HAKAN

İtalya'da son dönemde en çok öne çıkan isim olan Hakan Çalhanoğlu, Milan ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Serie A'da 9 gol ve 9 asistle en skorer sezonunu geçiren 26 yaşındaki yıldız futbolcunun, İtalyan ekibiyle gelecek sezon bitecek mukavesini uzatması bekleniyor.

CENGİZ ÜNDER GİTTİ-GİDİYOR

Roma'da 3. sezonunu geride bırakan Cengiz Ünder, 2020-21'de yeni bir forma giyecek. Milli oyuncu, uzun süredir peşinde olan Napoli'ye imza atacak. Napoli'nin 23 yaşındaki oyuncu için Roma ile uzun süredir yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldığı öğrenildi. 30 milyon euro bedel ödenecek olan Cengiz'in de yıllık 3 milyon euro kazanacağı belirtildi.

BARÇA'DAN NEYMAR İTİRAFI

Barcelona Başkanı Bartomeu, gündemde olan İnterli Martinez ve PSG'de oynayan Neymar için net ifadeler kullandı. İki oyuncu için istenen bedellerin çok yüksek olduğunu söyleyen Barça'nın patronu, "Şu an içinde bulunduğumuz durum büyük harcamalara izin vermiyor" dedi.

MESSİ'Yİ ANCAK RÜYAMDA TUTARIM

Napoli Teknik Direktörü Gattuso, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacakları Barcelona maçı öncesi ilginç sözler sarfetti. Genç teknik adam, rakibin yıldız ismi Messi'yi ancak hayallerinde ve konsol oyunlarında tutabileceklerini belirtip, "Milan'da oynarken bugünkü halinden 10-15 kilo daha zayıftım ve onu yakalamaya çalışmıştım" diye konuştu.

BAKANDAN MERİH'E TEBRİK TELEFONU

SPOR Bakanı Muharrem Kasapoğlu, 201 gün sonra sahalara dönen ve İtalya liginde şampiyonluk yaşayan Merih Demiral'ı telefonla tebrik etti. Juventus'ta forma giyen milli futbolcuya başarıların devamını dileyen Bakan Kasapoğlu, "Uzun yıllar A Milli Takım'a da hizmet edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

TOPRAK İSPANYA'DA PODYUMA ÇIKTI

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Superbike'ın ikinci etabını 3. tamamladı. İspanya'daki yarışın son gününe 10. sırada başlayan genç sporcu, 20 turluk mücadelede finişi 3. sırada geçti. Genel klasmanda 4. sıradaki yerini koruyan Topraz, sezonun 3. etabında gelecek hafta Portekiz'de piste çıkacak.

CLIPPERS'IN GECESi

NBA'DE önceki gece oynanan L.A.Clippers- Pelicans maçında rekor kırıldı. Clippers, kulüp tarihinin en fazla isabetli üçlük rekorunu kırdığı maçı 126-103 kazandı. Batı Konferansı ekiplerinin maçında Clippers, 25 üçlük isabeti buldu.

Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, önceki gece Pacers'a karşı fazla süre alamadı. Takımının 127-121 yenildiği maçta 14 dakika sahada kalan milli basketbolcu, 3 sayı, 2 asist ve 1 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı.