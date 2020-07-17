Ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın programı açıklandı - Son dakika Diğer Sporlar haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
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Ertelenen 'nın programı açıklandı

Ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın programı açıklandı

Corona virüsü nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın programı belli oldu. 'nden () yapılan açıklamaya göre, ufak çaplı zaman farklılıkları dışında 2020 yılı için açıklanan programın aynısının uygulanacağı belirtildi.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 'nın programı belli oldu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesinden () yapılan açıklamada, bu seneden ertelenen ile gelecek yıl düzenlenecek organizasyonun programı arasında zamanla ilgili ufak çaplı farklılar dışında her şeyin aynı kalacağı belirtildi.

Aralarında olimpiyat köyü, medya merkezlerinin de yer aldığı Tokyo'da, ertelenen oyunlar için önceden hazırlanan 43 yapının tamamı gelecek yıl da kullanılacak.

, yeni inşa edilen Ulus Stadı'nda düzenlenecek törenle 23 Temmuz 2021'de başlayacak. En çok madalya (339) dağıtılacak olimpiyat olması planlanan Tokyo 2020, 8 Ağustos'ta sona erecek.

  1. 17.07.2020
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