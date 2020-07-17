Ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın programı açıklandı
Corona virüsü nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın programı belli oldu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) yapılan açıklamaya göre, ufak çaplı zaman farklılıkları dışında 2020 yılı için açıklanan programın aynısının uygulanacağı belirtildi.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın programı belli oldu.
Uluslararası Olimpiyat Komitesinden (IOC) yapılan açıklamada, bu seneden ertelenen ile gelecek yıl düzenlenecek organizasyonun programı arasında zamanla ilgili ufak çaplı farklılar dışında her şeyin aynı kalacağı belirtildi.
Aralarında olimpiyat köyü, medya merkezlerinin de yer aldığı Tokyo'da, ertelenen oyunlar için önceden hazırlanan 43 yapının tamamı gelecek yıl da kullanılacak.
Tokyo 2020, yeni inşa edilen Ulus Stadı'nda düzenlenecek törenle 23 Temmuz 2021'de başlayacak. En çok madalya (339) dağıtılacak olimpiyat olması planlanan Tokyo 2020, 8 Ağustos'ta sona erecek.
- 17.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın programı açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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