A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın olimpiyatlardaki fikstürü belli oldu

Corona virüsü pandemisi nedeniyle 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, B Grubu'ndaki maç programı açıklandı.

Filenin Sultanları, B Grubu'nda son olimpiyat şampiyonu Çin'in yanı sıra ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek. Ev sahibi Japonya'nın bulunduğu A Grubu'nda ise Sırbistan, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kenya ve Güney Kore yer alıyor. Millilerimizin Tokyo Olimpiyatları'ndaki maç programı şu şekilde:

25 Temmuz 2021

TSİ 10.25 Çin - Türkiye

27 Temmuz 2021

TSİ 10.25 İtalya - Türkiye

29 Temmuz 2021

TSİ 15.45 ABD - Türkiye

31 Temmuz 2021

TSİ 08.20 Arjantin - Türkiye

02 Ağustos 2021

TSİ 08.20 Rusya - Türkiye



