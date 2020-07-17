A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın olimpiyatlardaki fikstürü belli oldu - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Filenin Sultanları'nın olimpiyatlardaki fikstürü belli oldu

A 'nın olimpiyatlardaki fikstürü belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın olimpiyatlardaki fikstürü belli oldu

Corona virüsü salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen olimpiyatlarda mücadele edecek olan A 'nın maç programı belli oldu.

Corona virüsü pandemisi nedeniyle 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelenen Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, B Grubu'ndaki maç programı açıklandı.

Filenin Sultanları, B Grubu'nda son olimpiyat şampiyonu 'in yanı sıra ABD, Arjantin, ve ile mücadele edecek. Ev sahibi 'nın bulunduğu A Grubu'nda ise , , Dominik Cumhuriyeti, Kenya ve yer alıyor. Millilerimizin Tokyo Olimpiyatları'ndaki maç programı şu şekilde:

25 Temmuz 2021

TSİ 10.25 Çin -

27 Temmuz 2021

TSİ 10.25 İtalya - Türkiye

29 Temmuz 2021

TSİ 15.45 ABD - Türkiye

31 Temmuz 2021

TSİ 08.20 Arjantin - Türkiye

02 Ağustos 2021

TSİ 08.20 Rusya - Türkiye

  1. 17.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın olimpiyatlardaki fikstürü belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA