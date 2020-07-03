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03 Temmuz 2020, Cuma
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'u yıkan haber! Corona virüsü...

Khabib Nurmagomedov'u yıkan haber! Corona virüsü...

UFC dövüşçüsü 'un babası , 57 yaşında, yakalandığı corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. İşte detaylar...

RT.com'a göre, aile dostu ve Çeçen Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadırov, 57 yaşındaki 'un yaşam savaşını kaybettiğini doğruladı.

Abdülmanap'ın Dağıstan Cumhuriyeti'nde hastalandığı ve "özel bir uçuş" ile 'daki bir askeri hastaneye götürüldüğü belirtildi. Haziran ayının sonuna doğru Abdülmanap'ın komadan uyandığı ve 'duyarlı' olduğu bildirilmişti.

Ancak Khabib, Abdulmanap Nurmagomedov corona virüsü karşı verdiği mücadeleyi kaybetti ve 57 yaşında hayatını kaybetti.

  1. 03.07.2020
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