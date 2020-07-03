Khabib Nurmagomedov'u yıkan haber! Corona virüsü...

RT.com'a göre, aile dostu ve Çeçen Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadırov, 57 yaşındaki Abdulmanap Nurmagomedov'un yaşam savaşını kaybettiğini doğruladı.

Abdülmanap'ın Dağıstan Cumhuriyeti'nde hastalandığı ve "özel bir uçuş" ile Moskova'daki bir askeri hastaneye götürüldüğü belirtildi. Haziran ayının sonuna doğru Abdülmanap'ın komadan uyandığı ve 'duyarlı' olduğu bildirilmişti.

Ancak Khabib, Abdulmanap Nurmagomedov corona virüsü karşı verdiği mücadeleyi kaybetti ve 57 yaşında hayatını kaybetti.