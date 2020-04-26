Khabib Nurmagomedov'a corona virüsü şoku!

Tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyen corona virüsü, Rusya'da da kendini gösteriyor. Rusya'yla ilgili bir kötü haber de ünlü UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov'a geldi. İşte Khabib'in yaşadığı büyük şok...
26 Nisan 2020 Pazar 17:01
Güncelleme: 26.04.2020 17:07
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Corona virüs tüm dünyayı olduğu gibi Rusya'yı da tehdit etmeye devam ediyor.
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Son açıklanan rakamlara göre corona virüs vaka sayısı 80 binin üzerinde, 747 kişi ise hayatını kaybetti.
Hürriyet'in derlediği habere göre, Rusya'yla ilgili bir kötü haber de ünlü UFC dövüşçüsünün KhabibNurmagomedov'un babasından geldi...
CORONA VİRÜS ŞÜPHESİ VAR AbdulmanapNurmagomedov, zatürre ve grip belirtileri ve corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Rusya'daki evlerinin yakınındaki dağlarda yürüyüşe çıkan baba Nurmagomedov, grip ve zatürre benzeri semptomlar gösterdi.