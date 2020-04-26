Khabib Nurmagomedov'a corona virüsü şoku! - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Galeri Khabib Nurmagomedov'a corona virüsü şoku!

Khabib Nurmagomedov'a corona virüsü şoku!

Tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyen corona virüsü, Rusya'da da kendini gösteriyor. Rusya'yla ilgili bir kötü haber de ünlü UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov'a geldi. İşte Khabib'in yaşadığı büyük şok...
26 Nisan 2020 Pazar 17:01 Güncelleme: 26.04.2020 17:07
Khabib Nurmagomedov'a corona virüsü şoku!

Corona virüs tüm dünyayı olduğu gibi Rusya'yı da tehdit etmeye devam ediyor.

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Khabib Nurmagomedov'a corona virüsü şoku!

Son açıklanan rakamlara göre corona virüs vaka sayısı 80 binin üzerinde, 747 kişi ise hayatını kaybetti.

Khabib Nurmagomedov'a corona virüsü şoku!

Hürriyet'in derlediği habere göre, Rusya'yla ilgili bir kötü haber de ünlü UFC dövüşçüsünün Khabib Nurmagomedov'un babasından geldi...

Khabib Nurmagomedov'a corona virüsü şoku!

CORONA VİRÜS ŞÜPHESİ VAR
Abdulmanap Nurmagomedov, zatürre ve grip belirtileri ve corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Khabib Nurmagomedov'a corona virüsü şoku!

Rusya'daki evlerinin yakınındaki dağlarda yürüyüşe çıkan baba Nurmagomedov, grip ve zatürre benzeri semptomlar gösterdi.

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