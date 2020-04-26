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Khabib Nurmagomedov'a corona virüsü şoku!

Tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyen corona virüsü, Rusya'da da kendini gösteriyor. Rusya'yla ilgili bir kötü haber de ünlü UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov'a geldi. İşte Khabib'in yaşadığı büyük şok...

26 Nisan 2020 Pazar 17:01 Güncelleme: 26.04.2020 17:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





