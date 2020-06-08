Şahika Ercümen'e büyük onur!
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye, Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen’i ‘Sudaki Yaşam Savunucusu’ ilan etti. Rekortmen dalgıç çok gururlu olduğunu belirterek, "Çabalarımın Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın hedefleriyle örtüşmesi ve Sudaki Yaşamı savunma görevinin bana verilmesi benim için büyük bir onur.” dedi.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) Türkiye temsilciliği, dünyayı ve insanlığı etkileyen önemli konu başlıklarında bireyleri ve kurumları eyleme teşvik etmek amacıyla, 17 maddeden oluşan 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın savunuculuğunu üstlenmeleri için toplumda başarılarıyla öne çıkan isimlerle işbirliğini sürdürüyor.
UNDP Türkiye bu kez, 8 Haziran Dünya Okyanus Günü'nde, 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın 14'üncüsü olan 'Sudaki Yaşam' maddesinin savunuculuğunu üstlenecek ismi duyurmak için, çevrim içi bir atama töreni ve basın toplantısı düzenledi. Sporculuk kariyerindeki başarılarının yanı sıra, çevre kirliliği, plastik kullanımı ve küresel sıcaklık artışı gibi konulara dikkat çekmek için Salda Gölü'nden Antarktika'ya kadar birçok yerde dalış yapmış olan Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, 'UNDP Türkiye'nin Sudaki Yaşam Savunucusu' olarak atandı.
UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi'nin de katıldığı basın toplantısı, UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi Mert Fırat'ın sunuculuğunda gerçekleştirildi.
"BENİM İÇİN BÜYÜK ONUR"
Yeni görevinin kendisini gururlandırdığını belirten Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, "Denizler ve okyanuslar benim yaşam alanım diyebilirim. Dünyamızın %70'ini kaplayan deniz ve okyanusların yüzde 95'i, buralarda yaşayan canlı türlerinin ise %86'sı henüz keşfedilmedi. Ancak bu gidişle yakın zamanda okyanuslarda balıktan çok plastik olacak. Okyanusların ısınması ve asitlenmesi, denizlerimizdeki balık popülasyonunun azalması, aşırı ve yasa dışı avlanma nedeniyle bazı türlerin tükenme noktasına gelmesi, milyonlarca canlı türünün yok olması, istilacı türler ve tabii plastikler, mavi dünyayı tehdit ediyor. Sıfır Atık projesi başta olmak üzere, ülkemizin birbirinden güzel, korunması gereken deniz ve göllerinde yaptığım rekor ve keşif dalışlarında amacım sudaki yaşamı tanıtmak ve korumak için ilham vermekti. Bu çabalarımın Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın hedefleriyle örtüşmesi ve Sudaki Yaşamı savunma görevinin bana verilmesi benim için büyük bir onur." dedi.
- 08.06.2020
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