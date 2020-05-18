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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Buz pateniyle haritası

Buz pateniyle Türkiye haritası

Buz Pateni Federasyonu çalışanları, 'ü Anma, Gençlik ve dolayısıyla buz patenleriyle Türkiye haritası çizdi. Federasyonun hesabından yapılan videolu paylaşım büyük beğeni aldı.

Buz Pateni Federasyonu çalışanları, 'ü Anma, Gençlik ve dolayısıyla buz patenleriyle Türkiye haritası çizdi. Federasyonun hesabından yapılan videolu paylaşım büyük beğeni aldı.

  1. 18.5.2020
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