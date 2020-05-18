Buz pateniyle Türkiye haritası

Türkiye Buz Pateni Federasyonu çalışanları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla buz patenleriyle Türkiye haritası çizdi. Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşım büyük beğeni aldı.