Dijital Spor Bayramı
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Atletizm Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı tarihi bir koşu projesiyle tüm Türkiye ile kutlayacak.
Vatandaşlar, 1900 metrenin yanı sıra 5, 10, 19 kilometre veya 19 dakikalık mesafeleri seçerek yürüme bandında, koridorda, bahçede ya da sitelerinde yürüyerek, koşarak, sadece hareket ederek etkinliğe dahil olabilecek.
- 16.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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