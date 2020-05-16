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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Dijital Spor Bayramı

Gençlik ve ile , Atatürk’ü Anma Gençlik ve ’nı tarihi bir koşu projesiyle tüm ile kutlayacak.

Koronavirüs nedeniyle bu yıl çok farklı kutlanacak. Gençlik ve ile , 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve 'nı tarihi bir koşu projesiyle kutlamayı planladı. Dijital ortamdaki 19 Mayıs 1919 Koşusu ile başlayacak etkinlikte, "Gençlik Haftası Sanal Yarışları" ile 19-25 Mayıs tarihleri arasında bir hafta boyunca binlerce kişi, sanal ortamda koşma ve hareket etme fırsatı da bulacak. 19 saat ve 19 dakika sürecek olan koşuya katılmak isteyenler, "www.19mayis1919kosusu.com" adresinden kayıt olabilecek. 19 Mayıs Salı günü saat 00.00'da başlayıp aynı gün saat 19.19'da bitecek bu organizasyona katılımcılar, online bir şekilde koşarak canlı yayında eşlik edebilecek.

Vatandaşlar, 1900 metrenin yanı sıra 5, 10, 19 kilometre veya 19 dakikalık mesafeleri seçerek yürüme bandında, koridorda, bahçede ya da sitelerinde yürüyerek, koşarak, sadece hareket ederek etkinliğe dahil olabilecek.
  1. 16.5.2020
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