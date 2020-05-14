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14 Mayıs 2020, Perşembe
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haberler (14.05.20)

Aktüel haberler (14.05.20)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 6 Temmuz'a kadar faaliyet takviminde yer alan tüm yarışların, yeni tip corona virüsü (Covid- 19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Çek tenisçiler ve Karolina Pliskova, koronavirüs nedeniyle düzenlenecek yardım turnuvasında iki takıma liderlik edecek. Seyircisiz maçlar, televizyondan yayınlanacak.

Japon sumocu Kiyotaka Suetake, bilinen adıyla Shobushi, corona virüsünden öldü. Tokyo'da tedavi gören 28 yaşındaki sporcunun, çoklu organ yetmezliği nedeniyle öldüğü belirtildi.

  1. 14.5.2020
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