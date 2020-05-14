Aktüel haberler (14.05.20)
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Türkiye Bisiklet Federasyonu, 6 Temmuz'a kadar faaliyet takviminde yer alan tüm yarışların, yeni tip corona virüsü (Covid- 19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Çek tenisçiler Petra Kvitova ve Karolina Pliskova, koronavirüs nedeniyle düzenlenecek yardım turnuvasında iki takıma liderlik edecek. Seyircisiz maçlar, televizyondan yayınlanacak.
Japon sumocu Kiyotaka Suetake, bilinen adıyla Shobushi, corona virüsünden öldü. Tokyo'da tedavi gören 28 yaşındaki sporcunun, çoklu organ yetmezliği nedeniyle öldüğü belirtildi.
- 14.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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