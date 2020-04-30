''Yarınlar güzel olacak''
Malatya Yeşilyurt Belediye Teknik Direktörü Alaattin Gülerce, lig her an başlayacakmış gibi hazırlandıklarını vurguladı, "Hepiniz zorlu günlerden geçiyoruz. İnanıyorum ki yarınlar güzel olacak" diye konuştu.
Malatya Yeşilyurt Belediye Teknik Direktörü Alaattin Gülerce, lig her an başlayacakmış gibi hazırlandıklarını vurguladı, "Hepiniz zorlu günlerden geçiyoruz. İnanıyorum ki yarınlar güzel olacak" diye konuştu.
KISA KISA...
Altaylı Murat Uslu, formaya hasret kaldı. 2016-17 sezonunun ikinci yarısından bu yana aralıksız kadroda yer alan tek futbolcu olan Murat, bu sezon ikinci yarıda 1 maçta oynadı.
Ligin yeniden başlamasını bekleyen Karşıyaka'da takımın jokeri Harun oldu. Süre aldığı maçların 11'inde sonradan oyuna giren Harun, 2 de kritik gole imza attı.
Altınordu'nun golcüsü Hüsamettin Yener, "Elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. Bana duyulan güveni boşa çıkarmamak için çok çalışacağım" dedi.
- 30.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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