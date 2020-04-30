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30 Nisan 2020, Perşembe
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''Yarınlar güzel olacak''

''Yarınlar güzel olacak''

Yeşilyurt Belediye Teknik Direktörü Alaattin Gülerce, lig her an başlayacakmış gibi hazırlandıklarını vurguladı, "Hepiniz zorlu günlerden geçiyoruz. İnanıyorum ki yarınlar güzel olacak" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Teknik Direktörü Alaattin Gülerce, lig her an başlayacakmış gibi hazırlandıklarını vurguladı, "Hepiniz zorlu günlerden geçiyoruz. İnanıyorum ki yarınlar güzel olacak" diye konuştu.

KISA KISA...
Altaylı Murat Uslu, formaya hasret kaldı. 2016-17 sezonunun ikinci yarısından bu yana aralıksız kadroda yer alan tek futbolcu olan Murat, bu sezon ikinci yarıda 1 maçta oynadı.

Ligin yeniden başlamasını bekleyen Karşıyaka'da takımın jokeri Harun oldu. Süre aldığı maçların 11'inde sonradan oyuna giren Harun, 2 de kritik gole imza attı.

Altınordu'nun golcüsü Hüsamettin Yener, "Elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. Bana duyulan güveni boşa çıkarmamak için çok çalışacağım" dedi.

  1. 30.4.2020
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