‘Tüm hazırlıklar boşa gitti’

Corona virüsü salgınının tüm dünyayı çok olumsuz etkilediğinin altını çizen Topaloğlu, "Bu krizin spora yansımaları elbette olacak. Tokya Olimpiyatları'nın ertelenmesi, sporcuların ve antrenörlerin hazırlıklarına bakacak olursak tabii ki iyi olmadı. Çünkü bugüne kadar yapılan tüm hazırlıklar boşa gitmiş oldu" sözlerini sarfetti.