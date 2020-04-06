‘Tüm hazırlıklar boşa gitti’
Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesiyle ilgili konuştu.
Corona virüsü salgınının tüm dünyayı çok olumsuz etkilediğinin altını çizen Topaloğlu, "Bu krizin spora yansımaları elbette olacak. Tokya Olimpiyatları'nın ertelenmesi, sporcuların ve antrenörlerin hazırlıklarına bakacak olursak tabii ki iyi olmadı. Çünkü bugüne kadar yapılan tüm hazırlıklar boşa gitmiş oldu" sözlerini sarfetti.
- 6.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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