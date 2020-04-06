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06 Nisan 2020, Pazartesi
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‘Tüm hazırlıklar boşa gitti’

‘Tüm hazırlıklar boşa gitti’

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı , 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesiyle ilgili konuştu.

Corona virüsü salgınının tüm dünyayı çok olumsuz etkilediğinin altını çizen Topaloğlu, "Bu krizin spora yansımaları elbette olacak. Tokya Olimpiyatları'nın ertelenmesi, sporcuların ve antrenörlerin hazırlıklarına bakacak olursak tabii ki iyi olmadı. Çünkü bugüne kadar yapılan tüm hazırlıklar boşa gitmiş oldu" sözlerini sarfetti.

  1. 6.4.2020
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