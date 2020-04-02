Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu federasyon başkanlarıyla toplantı yapacak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, bugün saat 16.00'da TFF, TBF, TVF, THF ve Kulüpler Birliği Başkanı ile video konferans yönetimi kullanarak bir toplantı gerçekleştirecek.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği, Basketbol Federasyonu, Voleybol Federasyonu ve Hentbol Federasyon Başkanları ile Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın katılımıyla saat 16.00'da video konferans yöntemiyle toplantı yapacak.
- 02.04.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu federasyon başkanlarıyla toplantı yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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