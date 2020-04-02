Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu federasyon başkanlarıyla toplantı yapacak - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Spor Bakanı Kasapoğlu federasyon başkanlarıyla toplantı yapacak

federasyon başkanlarıyla toplantı yapacak

Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu federasyon başkanlarıyla toplantı yapacak

Gençlik ve , bugün saat 16.00'da , TBF, TVF, THF ve Başkanı ile video konferans yönetimi kullanarak bir toplantı gerçekleştirecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, , , Basketbol Federasyonu, Voleybol Federasyonu ve Hentbol Federasyon Başkanları ile Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın katılımıyla saat 16.00'da video konferans yöntemiyle toplantı yapacak.

  1. 02.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu federasyon başkanlarıyla toplantı yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA