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30 Mart 2020, Pazartesi
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Başkanı coronaya rağmen hokey maçına çıktı

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko coronaya rağmen hokey maçına çıktı

Dünyayı saran corona virüsüne karşı herkes panik bir haldeyken, Başkanı Aleksandr 'dan sorumsuzca bir hamle geldi. Lukaşenko salgına rağmen hokey maçı düzenledi ve hünerlerini sergiledi.

Hünerlerini sergileyen , maçtan sonra yaptığı açıklamasında "İşte korona virüs için tedavi burada. Ayaklarının üzerinde ölmek, dizlerinin üstünde yaşamaktan daha iyidir. Anlamıyorum, burada virüs yok. Uçtuğunu görüyor musunuz? Ben de görmüyorum. bir hokey sahası, sağlık için en iyisi. Burası herhangi bir spor sahasından daha iyi. Burası virüsün gerçek tedavisinin olduğu yer" ifadelerini kullandı.

"OLUR BÖYLE ŞEYLER"
Öte yandan Lukaşenko, geçtiğimiz günlerde virüs salgınına ilişkin herhangi bir önlem almayacaklarını belirterek, "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır" sözlerini kullanmıştı. Ülke, salgına karşı futbol ligini tatil etmeyen tek Avrupa ülkesi olma özelliğini taşıyor. Hükümetin herhangi bir önlem almamasına karşın, başkent Minsk'te vatandaşlar korona virüs endişesi nedeniyle evlerinde kalmayı tercih ediyor. Gençler ve çocuklar okullarına gitmek istemiyor. Ülkedeki birçok üniversite de sabah saatlerinde ulaşımda yaşanan yoğunluk nedeniyle öğrencilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla derslerini geç saatlere alma kararı aldı.

Ülkede 94 kişide korona virüsü tespit edilirken, virüs nedeniyle henüz bir ölüm gerçekleşmedi.

  1. 30.03.2020
  2. Güncelleme: 30.03.2020 12:27
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