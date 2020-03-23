Corona virüs sonrası olimpiyatlar için son dakika açıklaması! Japonya...
Son dakika haberine göre Japonya Başbakanı Shinzo Abe, corona virüs salgını nedeniyle gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği merak konusu olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın, tam anlamıyla yapılamayacağının anlaşılması durumunda ertelenebileceğini duyurdu. Son dakika corona virüs haberleri...
Çi'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp ardından tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle spor organizasyonları gerçekleştirilemiyor. Sporseverlerin en çok merak ettiği konuların başında ise bu yıl Japonya'da yapılması planlanan olimpiyat oyunlarının akıbeti...
Konuya ilişkin yapılan son dakika açıklamasında Japonya Başbakanı Shinzo Abe, organizasyonun tam anlamıyla yapılamayacağının anlaşılması durumunda, erteleme kararının verilebileceğini duyurdu.
Japonya'da şu ana kadar bin 700 corona virüs vakası görüldü ve bunlardan 700'ü başkent Tokyo'daydı. Ayrıca salgından hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 oldu.
Corona virüs salgını, olimpiyatlara hazırlanan sporcuları da kötü etkiledi. Katılmaya hak kazananlar, antrenmanlarını evde bireysel olarak sürdürüyor.
- 23.03.2020
- Güncelleme: 23.03.2020 11:36
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Corona virüs sonrası olimpiyatlar için son dakika açıklaması! Japonya... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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