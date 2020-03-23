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23 Mart 2020, Pazartesi
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Corona virüs sonrası olimpiyatlar için son dakika açıklaması! ...

Corona virüs sonrası olimpiyatlar için son dakika açıklaması! Japonya...

Son dakika haberine göre Başbakanı , corona virüs salgını nedeniyle gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği merak konusu olan 2020 Oyunları'nın, tam anlamıyla yapılamayacağının anlaşılması durumunda ertelenebileceğini duyurdu. Son dakika corona virüs haberleri...

Çi'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp ardından tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle spor organizasyonları gerçekleştirilemiyor. Sporseverlerin en çok merak ettiği konuların başında ise bu yıl 'da yapılması planlanan oyunlarının akıbeti...

Konuya ilişkin yapılan son dakika açıklamasında Japonya Başbakanı , organizasyonun tam anlamıyla yapılamayacağının anlaşılması durumunda, erteleme kararının verilebileceğini duyurdu.

Japonya'da şu ana kadar bin 700 corona virüs vakası görüldü ve bunlardan 700'ü başkent 'daydı. Ayrıca salgından hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 oldu.

Corona virüs salgını, olimpiyatlara hazırlanan sporcuları da kötü etkiledi. Katılmaya hak kazananlar, antrenmanlarını evde bireysel olarak sürdürüyor.

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  1. 23.03.2020
  2. Güncelleme: 23.03.2020 11:36
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