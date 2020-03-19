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19 Mart 2020, Perşembe
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Olimpiyatlara 53 kota

Olimpiyatlara 53 kota

Zamanında düzenlenip düzenlenmeyeceği tartışılan öncesi 53 sporcumuz, bu dev organizasyona katılma hakkı kazandı.

Zamanında düzenlenip düzenlenmeyeceği tartışılan öncesi 53 sporcumuz, bu dev organizasyona katılma hakkı kazandı. , şu ana kadar atıcılıkta 4, atletizmde 12, bisiklette 2, boksta 1, cimnastikte 4, güreşte 4, tekvandoda 4, yelkende 5, yüzmede 5 ve voleybolda 12 olmak üzere 10 branşta 53 sporcuyla kota kazandı.

  1. 19.3.2020
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