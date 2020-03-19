Olimpiyatlara 53 kota

Zamanında düzenlenip düzenlenmeyeceği tartışılan 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi 53 sporcumuz, bu dev organizasyona katılma hakkı kazandı. Türkiye, şu ana kadar atıcılıkta 4, atletizmde 12, bisiklette 2, boksta 1, cimnastikte 4, güreşte 4, tekvandoda 4, yelkende 5, yüzmede 5 ve voleybolda 12 olmak üzere 10 branşta 53 sporcuyla kota kazandı.