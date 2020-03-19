Olimpiyatlara 53 kota
Zamanında düzenlenip düzenlenmeyeceği tartışılan 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi 53 sporcumuz, bu dev organizasyona katılma hakkı kazandı.
Zamanında düzenlenip düzenlenmeyeceği tartışılan 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi 53 sporcumuz, bu dev organizasyona katılma hakkı kazandı. Türkiye, şu ana kadar atıcılıkta 4, atletizmde 12, bisiklette 2, boksta 1, cimnastikte 4, güreşte 4, tekvandoda 4, yelkende 5, yüzmede 5 ve voleybolda 12 olmak üzere 10 branşta 53 sporcuyla kota kazandı.
- 19.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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