Çanakkale unutulmadı

Spor Bakanlığı, Çanakkale Zaferi'yle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Çanakkale Zaferi'ni 105. yıl dönümünde gençlerin diliyle hatırlamak ve hatırlatmak istedik. Savaşın seyri bir mermiyle değişir, tarihin akışı bir gemiyle. Dünyanın kaderi bir orduyla değişir fakat bazı şeyler hiç değişmez."