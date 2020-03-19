Çanakkale unutulmadı
Spor Bakanlığı, Çanakkale Zaferi'yle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Çanakkale Zaferi'ni 105. yıl dönümünde gençlerin diliyle hatırlamak ve hatırlatmak istedik. Savaşın seyri bir mermiyle değişir, tarihin akışı bir gemiyle. Dünyanın kaderi bir orduyla değişir fakat bazı şeyler hiç değişmez."
Spor Bakanlığı, Çanakkale Zaferi'yle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Çanakkale Zaferi'ni 105. yıl dönümünde gençlerin diliyle hatırlamak ve hatırlatmak istedik. Savaşın seyri bir mermiyle değişir, tarihin akışı bir gemiyle. Dünyanın kaderi bir orduyla değişir fakat bazı şeyler hiç değişmez."
- 19.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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