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19 Mart 2020, Perşembe
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unutulmadı

Çanakkale unutulmadı

 Bakanlığı, Zaferi'yle ilgili şu açıklamayı yaptı: "'ni 105. yıl dönümünde gençlerin diliyle hatırlamak ve hatırlatmak istedik. Savaşın seyri bir mermiyle değişir, tarihin akışı bir gemiyle. Dünyanın kaderi bir orduyla değişir fakat bazı şeyler hiç değişmez."

Bakanlığı, Zaferi'yle ilgili şu açıklamayı yaptı: "'ni 105. yıl dönümünde gençlerin diliyle hatırlamak ve hatırlatmak istedik. Savaşın seyri bir mermiyle değişir, tarihin akışı bir gemiyle. Dünyanın kaderi bir orduyla değişir fakat bazı şeyler hiç değişmez."

  1. 19.3.2020
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