Buz Hokeyi Süper Lig şampiyonu Buz Beykoz oldu
2019-2020 Intercity Buz Hokeyi Süper Ligi, Buz Beykoz'un şampiyonluğu ile tamamlandı. Final serisinde geçtiğimiz 5 sezonun şampiyonu Zeytinburnu BSK ile karşılaşan Beykoz ekibi, son karşılaşmada 4-2 galip gelerek şampiyon oldu. Gümüş madalyayı Zeytinburnu, bronz madalyayı ise Buz Adam GSK kazandı.
Ödül töreninde ligin en değerli oyuncuları da ödüllendirildi. Ligde en değerli kaleci Tolga Bozacı (Zeytinburnu), en değerli defans oyuncusu Yusuf Kars (Zeytinburnu) ve en değerli forvet ise Serkan Gümüş (Buz Beykoz) seçildi.
Ödül töreninin ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, "Nefes kesen bir final serisine şahitlik ettik. Son saniyeye kadar kazananın kim olduğunu kestiremeyeceğimiz bir lig oldu. Öncelikle ligimizin bu denli heyecanlı geçmesini sağlayan, bu uğurda ciddi yatırımlar yapan kulüplerimize teşekkür etmek istiyorum. Beykoz ekibine şampiyonluk hayırlı olsun. Tüm sporcu kardeşlerimi ve teknik ekibi kutluyorum ve Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası'nda başarılar diliyorum" dedi.
- 16.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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