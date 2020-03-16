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16 Mart 2020, Pazartesi
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Süper Lig şampiyonu oldu

Buz Hokeyi Süper Lig şampiyonu Buz Beykoz oldu

2019-2020 Intercity Süper Ligi, 'un şampiyonluğu ile tamamlandı. Final serisinde geçtiğimiz 5 sezonun şampiyonu BSK ile karşılaşan Beykoz ekibi, son karşılaşmada 4-2 galip gelerek şampiyon oldu. Gümüş madalyayı Zeytinburnu, bronz madalyayı ise Buz Adam GSK kazandı.

Ödül töreninde ligin en değerli oyuncuları da ödüllendirildi. Ligde en değerli kaleci Tolga Bozacı (), en değerli defans oyuncusu Yusuf Kars (Zeytinburnu) ve en değerli forvet ise Serkan Gümüş () seçildi.

Ödül töreninin ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, "Nefes kesen bir final serisine şahitlik ettik. Son saniyeye kadar kazananın kim olduğunu kestiremeyeceğimiz bir lig oldu. Öncelikle ligimizin bu denli heyecanlı geçmesini sağlayan, bu uğurda ciddi yatırımlar yapan kulüplerimize teşekkür etmek istiyorum. Beykoz ekibine şampiyonluk hayırlı olsun. Tüm sporcu kardeşlerimi ve teknik ekibi kutluyorum ve Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası'nda başarılar diliyorum" dedi.

  1. 16.03.2020
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