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16 Mart 2020, Pazartesi
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Büyükşehirli raketler dört dörtlük

Büyükşehirli raketler dört dörtlük

Kadınlar Masa Tenisi Süper Ligi’nde mücadele eden , beşinci etap maçlarında oynadığı dört karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Masa Tenisi Süper Ligi beşinci etap play-off maçları 'da tamamlandı. Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda oynanan maçlarda Kulübü ilk gün MTİ takımını 4-1 ve BŞB takımını 4-0'lık sonuçlarla mağlup etti. İkinci gün maçlarında önce 'u 4-0, ardından Bu Piliç'i 4-1 mağlup eden yeşil-beyazlılar oynadığı dört maçı da galibiyetle tamamlamayı bildi. Play-off grubunda puanını 17'ye yükselterek liderliğini sürdüren Büyükşehir Belediyespor, Süper Lig altıncı etap maçlarını 2-3 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da oynayacak.

  1. 16.03.2020
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