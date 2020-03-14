Kırılması güç bir rekora imza attılar!

Taşova Atatürk Ortaokulu öğrencileri okul sporları puanlı atletizm dalında son altı yılda olduğu gibi bu yıl da rakiplerini geride bırakarak il birincisi oldu. Yapılan müsabakalar sonucunda yıldız erkekler il 1.'si, yıldız kızlar il 1.'si, küçük erkekler il 2.'si olarak ilçeye döndü.

Son 6 yılda atletizm dışında birçok branşta başarıları bulunan Atatürk Ortaokulu öğrencileri 7 kez üst üste il şampiyonu olarak, kırılması güç bir rekora imza attı. 6 aylık süren uzun bir çalışmanın ardından gelen şampiyonlukla okul kupa köşesine yeni kupa ve madalyalarını ekledi. Madalyalarını ve kupalarını tüm okulun önünde alan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleri tarafından alkışlandılar.

7 yıldır yarışlarda okulları adına birinci olduklarını söyleyen Taşova Atatürk Ortaokulu öğrencisi Ali Arda Altuntaş, "Geçen sene 6 kez şampiyon olmuştuk atletizmde. Bu senede seriyi devam ettirdik. Gerçekten çok iyi çalıştık 6 ay boyunca. Emeğimizin de karşılığını aldık" dedi. Öğrencilerden Alperen Önder de, "6 senedir şampiyon oluyorduk. Kırılması zor, güç rekoru bu senede devam ettirdik. 6 aydır çalışıyoruz. Güzel bir başarı oldu bizim için. Bizi çalıştıran Okan Hocamıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

7. sınıf öğrencisi Yağmur Beren Turan, çok yabancısı olmadıklarını belirterek, "Bu sene de sürdürdük. 4 madalya aldım. 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz. Çok gururluyuz. Arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Bizden yaş olarak küçük arkadaşlarımızı spora daha çok yönelmelerini istiyoruz. Çünkü spor gerçekten çok önemli ve güzel bir şey. Bizi çalıştıran Okan hocamıza çok teşekkür ederim. Arkadaşlarıma da tebrik ederim" şeklinde konuştu.

Atatürk Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Okan Aydın, hiçbir başarının tesadüfe bağlı olmadığını, çalışma emeğin olduğunu söyleyerek, "Okul sporları puanlı atletizm dalında 7 yıldır yarışıyoruz. 6 yıldır il birincisi olarak kırılması gerçekten güç bir rekorun sahibiydik. Bu yıl da serimizi 7 yıla çıkararak, ulaşılması güç bir rekoru elimizde bulunduruyoruz. Ben öğrencilerimizin hepsiyle gurur duyuyorum. Hiçbir başarı tesadüfe bağlı değildir. Çalışma ve emek ister. Bu çocuklar, 6 aydır hiç ara vermeden bu başarının gelmesi için emek veriyorlar. Onlarla gurur duyuyorum. Başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.