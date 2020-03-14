4 sporcu finalde

Azerbaycan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 4 milli sporcu finale yükseldi. Barfikste Ümit Şamiloğlu, yer ve atlamada Abdelrahman Magdy Elgamal, paralelde Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder finale kaldı. Final müsabakaları, bugün ve yarın gerçekleştirilecek.