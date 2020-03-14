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14 Mart 2020, Cumartesi
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4 sporcu finalde

4 sporcu finalde

'da düzenlenen 'nda 4 finale yükseldi.

'da düzenlenen 'nda 4 finale yükseldi. Barfikste , yer ve atlamada Abdelrahman Magdy Elgamal, paralelde Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder finale kaldı. Final müsabakaları, bugün ve yarın gerçekleştirilecek.

  1. 14.3.2020
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