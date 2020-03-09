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09 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler DigerSporlar Türkiye Kayak Federasyonu'ndan koronavirüs kararı! İptal edildi

, 3 uluslararası turnuvayı koronavirüs nedeniyle iptal etti

Türkiye Kayak Federasyonu, 3 uluslararası turnuvayı koronavirüs nedeniyle iptal etti

, 2020 faaliyet programında yer alan FIS , Alp Disiplini FIS ve Alp Disiplini FIS organizasyonlarını, koronavirüs tedbirleri nedeniyle iptal etti.

'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Kayak Federasyonu, 2020 Faaliyet programında yer alan ve mart ayında yapılması planlanan FIS , Alp Disiplini FIS ve Alp Disiplini FIS organizasyonları Covid-19 tedbirleri sebebiyle iptal edilmiştir. Tüm kayak camiamıza önemle duyurulur" denildi.


Türkiye Kayak Federasyonu'nun bu iptali ile, Türkiye'de ilk kez bir uluslararası organizasyon koronavirüs tedbirleri nedeniyle iptal edilmiş oldu.

  1. 09.03.2020
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