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27 Şubat 2020, Perşembe
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Milli karateciler Salzburg'da tatamiye çıkıyor

Milli karateciler Salzburg'da tatamiye çıkıyor

Tokyo yolunda üç kota müsabakası kalan Karate , bunlardan ilkine, 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Avusturya’da çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Karate 1 ’in Salzburg etabında tam kadro mücadele edecek.

Olimpiyat yılı olan 2020'ye muhteşem bir giriş yaparak hem madalyaları hem de Tokyo yolunda puanları toplayan Karate , sezonun dördüncü turnuvası için 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Avusturya'nın Salzburg şehrinde tatamiye çıkacak.

Dünya Şampiyonası'nın ardından en yoğun katılımlı organizasyon olan Karate 1 'in bu sezonki üçüncü etabına ev sahipliği yapacak Salzburg'da 88 ülkeden 600'ye yakın sporcu mücadele edecek. Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları için geri sayıma giren ay-yıldızlı ekip, kota puanı veren son üç turnuvadan ilki olan Karate 1 Premier Lig'in Salzburg etabında 8 erkek, 6 kadın sporcuyla ülkemizi temsil edecek.
Kota alacak 32 sporcunun belirleneceği ve 6 Nisan'da sona erecek olimpik sıralama öncesi kalan üç turnuvadan biri olan Salzburg'da milli karatecilerin alacakları her galibiyet, Tokyo 2020 yolunda büyük önem arz edecek.
Salzburg'da mücadele edecek milli karateciler şöyle:

KADINLAR
: Dilara Eltemur
Kumite 50 kg: Serap Özçelik Arapoğlu
Kumite 55 kg: Tuba Yakan
Kumite 61 kg: Merve Çoban
Kumite 68 kg: Eda Eltemur
Kumite +68 kg: Meltem Hocaoğlu Akyol

ERKEKLER
Ferdi , Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir
Kumite 60 kg: Eray Şamdan
Kumite 67 kg: Burak Uygur
Kumite 75 kg: Erman Eltemur
Kumite 84 kg: Uğur Aktaş
Kumite +84 kg: Alparslan Yamanoğlu

: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir

Turnuva Programı (Türkiye saatine göre)
14 ŞUBAT CUMA
(Elemeler)
11:00-21:45 Kadınlar Kata
Erkek Takım Kata
Erkekler Kumite 60, 67, 75 kg
Kadınlar Kumite 50, 55 kg

25 OCAK CUMARTESİ
(Elemeler)
11:00 - 21:30 Erkekler Kata
Kadınlar Takım Kata
Kadınlar Kumite 61, 68, +68 kg
Erkekler Kumite 84, +84 kg

26 OCAK PAZAR
11:30 - 15:30 Bronz madalya maçları
16:30 - 18:30 Finaller
18:30 - 19:00 Madalya Töreni
  1. 27.02.2020
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