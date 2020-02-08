Milliler tatamide

Judo Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren Paris Grand Slam Turnuvası'nda mücadele edecek. Organizasyonda toplam 740 judocu tatamiye çıkacak. Türkiye, turnuvaya 5 kadın ve 8 erkek toplam 13 milli judocu ile katılacak.