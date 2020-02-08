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08 Şubat 2020, Cumartesi
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Milliler tatamide

Milliler tatamide

Takımı, 'na puan veren 'nda mücadele edecek. Organizasyonda toplam 740 judocu tatamiye çıkacak.

Judo , 'na puan veren 'nda mücadele edecek. Organizasyonda toplam 740 judocu tatamiye çıkacak. , turnuvaya 5 kadın ve 8 erkek toplam 13 milli judocu ile katılacak.

  1. 8.2.2020
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