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05 Şubat 2020, Çarşamba
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masa tenisçilerden 'da 7 madalya

Paralimpik masa tenisçilerden Mısır'da 7 madalya

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, İskenderiye kentinde gerçekleştirilen ve 2020 Tokyo Oyunları için puan niteliği taşıyan Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası'nda 1 altın, 4 gümüş ve 2 elde etti.

masa tenisçiler, 'da düzenlenen uluslararası turnuvada 7 madalya kazandı.

Hamza Çalışkan, erkekler takım klas 4-5 kategorisinde Alman partneri Joerg Didion ile altın madalyaya uzanırken, ferdi klas 5'te gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlarda ile 'tan oluşan klas 9-10 takımı kazanırken, , klas 1-5 kategorisinde Iraklı partneri Rusul Waeli ile aldı.

Ferdi kadınlarda Neslihan Kavas (klas 9) ve İrem Oluk (klas 3-4) gümüş, Ümran Ertiş (klas 10) ise bronz madalya elde etti.

  1. 05.02.2020
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