Paralimpik masa tenisçilerden Mısır'da 7 madalya
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, İskenderiye kentinde gerçekleştirilen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası'nda 1 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.
Paralimpik masa tenisçiler, Mısır'da düzenlenen uluslararası turnuvada 7 madalya kazandı.
Milli sporcu Hamza Çalışkan, erkekler takım klas 4-5 kategorisinde Alman partneri Joerg Didion ile altın madalyaya uzanırken, ferdi klas 5'te gümüş madalyanın sahibi oldu.
Kadınlarda Ümran Ertiş ile Neslihan Kavas'tan oluşan klas 9-10 takımı gümüş madalya kazanırken, İrem Oluk, klas 1-5 kategorisinde Iraklı partneri Rusul Waeli ile bronz madalya aldı.
Ferdi kadınlarda Neslihan Kavas (klas 9) ve İrem Oluk (klas 3-4) gümüş, Ümran Ertiş (klas 10) ise bronz madalya elde etti.
- 05.02.2020
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