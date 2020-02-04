Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Dağıstan asıllı Rus Dövüşçü Khabib Nurmagomedov, geçtiğimiz yıl mağlup ettiği Conor McGregor ile rövanş yapması konusunda Suudi Arabistan'dan gelen 100 milyon dolarlık teklifini reddettiğini açıkladı.
UFC hafifsiklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov'un menajeri Ali Abdelaziz geçtiğimiz yıl Conor McGregor ile gerçekleştirilen karşılaşmanın rövanşı için tüm zamanların en yüksek teklifini aldıklarını açıklamıştı.
TMZ Sports'a konuşan Abdelaziz, ''Suudi Arabistan'dan bazı insanlar benimle buluştu ve 100 milyon dolar vermeye hazır olduklarını söylediler" ifadelerini kullanmıştı.
Nurmagomedov ise 100 milyon doları reddettiğini açıkladı. Khabib, gerekçesini ise şu sözlerle dile getirdi;
"Öyle bir paraya neden ihtiyacım olsun? O kadar çok organizasyon var ki... Mesela, görme engelliler için futbol, sambo veya diğer sporlar var. UFC böyle bir parayla ne yapacağını bilmiyorsa onlara versin. O aptalı tekrar dövmem için bana 100 milyon $ vermek bence hiç mantıklı değil."
- 05.02.2020
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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