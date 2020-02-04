Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt! - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
04 Şubat 2020, Salı
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'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!

Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!

Dağıstan asıllı Rus Dövüşçü , geçtiğimiz yıl mağlup ettiği Conor ile rövanş yapması konusunda 'dan gelen 100 milyon dolarlık teklifini reddettiğini açıkladı.

hafifsiklet şampiyonu 'un menajeri Ali Abdelaziz geçtiğimiz yıl Conor ile gerçekleştirilen karşılaşmanın rövanşı için tüm zamanların en yüksek teklifini aldıklarını açıklamıştı.

TMZ Sports'a konuşan Abdelaziz, '''dan bazı insanlar benimle buluştu ve 100 milyon dolar vermeye hazır olduklarını söylediler" ifadelerini kullanmıştı.

Nurmagomedov ise 100 milyon doları reddettiğini açıkladı. Khabib, gerekçesini ise şu sözlerle dile getirdi;

"Öyle bir paraya neden ihtiyacım olsun? O kadar çok organizasyon var ki... Mesela, görme engelliler için futbol, sambo veya diğer sporlar var. UFC böyle bir parayla ne yapacağını bilmiyorsa onlara versin. O aptalı tekrar dövmem için bana 100 milyon $ vermek bence hiç mantıklı değil."

  1. 05.02.2020
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