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20 Ocak 2020, Pazartesi
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için 40 saniye yetti

McGregor için 40 saniye yetti

yıl 'la yaptığı maçı kaybeden ve kariyerini noktaladığını açıklayan Conor , 1.5 yıl sonra ringlere döndü. dövüşçü, 'li rakibi 'yi 40 saniyede nakavt etti.

yıl 'la yaptığı maçı kaybeden ve kariyerini noktaladığını açıklayan Conor , 1.5 yıl sonra ringlere döndü. dövüşçü, 'li rakibi 'yi 40 saniyede nakavt etti.

  1. 20.1.2020
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