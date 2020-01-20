McGregor için 40 saniye yetti
Geçen yıl Nurmagomedov'la yaptığı maçı kaybeden ve kariyerini noktaladığını açıklayan Conor McGregor, 1.5 yıl sonra ringlere döndü. İrlandalı dövüşçü, BD'li rakibi Donald Cerrone'yi 40 saniyede nakavt etti.
Geçen yıl Nurmagomedov'la yaptığı maçı kaybeden ve kariyerini noktaladığını açıklayan Conor McGregor, 1.5 yıl sonra ringlere döndü. İrlandalı dövüşçü, BD'li rakibi Donald Cerrone'yi 40 saniyede nakavt etti.
- 20.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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