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18 Ocak 2020, Cumartesi
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''Başlangıç olacak''

''Başlangıç olacak''

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı dün sona erdi. Organizasyonun 4'üncü gününde kapanış konuşmasını yapan ve Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çalıştayı başlangıç olarak kabul ettiğini söyledi.

Sporun tüm yönlerini enine boyuna tartıştıklarını hatırlatan Kasapoğlu, çalıştayın yeni atılımların, yeni gelişmeleri yeni bir takım açılımların başlangıcı olacağını vurguladı.

ADANMIŞLIK GEREKLİ
Çalıştayın 'toplandık bitti' olmadığını belirten , "Ne dedik; Türk sporu için el ele, omuz omuza, gönül gönüle vereceğiz. Bu güçlü tabloyu daha da güçlü hale getireceğiz. çizdiği yol, gördüğümüz manzara bu. 18 yılda gerçekleşen devrimler, açılımlar, atılımlar, inanmışlık, adanmışlık olmadan bu işin gerçekleşmeyeceğini gösteriyor" diye konuştu.

ORTAK GAYEMiZ VAR
ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Bizim hep birlikte ortak bir gayemiz var. Bu şanlı milletin ay yıldızlı bayrağını hep yükseklerde şanıyla dalgalandırmak. Bu anlamlı görevi taşımak herkese nasip olmaz" dedi.

  1. 18.1.2020
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