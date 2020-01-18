''Başlangıç olacak''

Sporun tüm yönlerini enine boyuna tartıştıklarını hatırlatan Kasapoğlu, çalıştayın yeni atılımların, yeni gelişmeleri yeni bir takım açılımların başlangıcı olacağını vurguladı.



ADANMIŞLIK GEREKLİ

Çalıştayın 'toplandık bitti' olmadığını belirten Bakan Kasapoğlu, "Ne dedik; Türk sporu için el ele, omuz omuza, gönül gönüle vereceğiz. Bu güçlü tabloyu daha da güçlü hale getireceğiz. Cumhurbaşkanımızın çizdiği yol, gördüğümüz manzara bu. 18 yılda gerçekleşen devrimler, açılımlar, atılımlar, inanmışlık, adanmışlık olmadan bu işin gerçekleşmeyeceğini gösteriyor" diye konuştu.



ORTAK GAYEMiZ VAR

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Bizim hep birlikte ortak bir gayemiz var. Bu şanlı milletin ay yıldızlı bayrağını hep yükseklerde şanıyla dalgalandırmak. Bu anlamlı görevi taşımak herkese nasip olmaz" dedi.